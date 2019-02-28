Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

1 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları düzenlendi.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı "post modern darbe" olarak tarihe geçen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerinde siyah zemin üzerine "28 Şubat post modern bir darbedir", "28 Şubat bin yıl sürdürülmek istenen bir darbedir", 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, böyle günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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