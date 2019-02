Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.



Ensar Vakfı Rüstem Paşa Külliyesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, 28 Şubat'ın, Türkiye'de darbeler döneminin en acı oluşumunun adı olduğunu söyledi.



Darbelerin arka planında daima dış güçlerin olduğunu belirten Kocaçoban, "İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyaya hakim olma savaşı veren süper devletler, aralarında savaşmadan paylaştıkları dünya coğrafyasına hakim olmak için, son 50 yıldır psikolojik harp tekniklerini uygulamaktadırlar. Cumhuriyet sonrası demokrasi prensibiyle hayata geçirilen parlamenter sistem ve çok partili siyasi hayat, her seçim döneminde çoğunluk ya da koalisyon şeklindeki hükümet formülleri, 1960 yılından itibaren her 10 yılda bir cuntacılar eliyle askeri darbeler milletin kaderi olmaya başlamıştı. Silahlı güç her zaman son söz sahibi gibiydi." diye konuştu.



Basın açıklamasına, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı