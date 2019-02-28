Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Yalova Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Duygu Kahraman, "28 Şubat tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri almıştır.

Yalova Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Duygu Kahraman, "28 Şubat tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri almıştır." dedi.



Cevdet Aydın Parkı'nda 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kahraman, millet iradesine balans ayarı yapma gayreti olan 28 Şubat darbesinin özünde millete, milletin değerlerine ve milletin iradesine yönelmiş bir darbe olduğunu söyledi.



28 Şubat karar ve uygulamalarının süreç içinde tek tek ortadan kaldırıldığını dile getiren Kahraman, "Milli Güvenlik Strateji Belgesinden çıkarıldı. Askeri vesayet sistemi, millet düşmanları mezarlığındaki hak ettiği yeri aldı. İmam Hatiplerin orta kısmı açıldı ve katsayı zulmü ortadan kaldırıldı. Başörtüsü yasağı her alanda kaldırıldı. Hayat ve siyaset normalleşti. İnanç üzerindeki baskılar sona erdi. 28 Şubat'ın paşaları yargılandı, 21 tanesi müebbet hapse mahkum edildi." diye konuştu.



AK Parti hükümetinin kararlı bir duruşla, mağduriyetlere neden olan uygulamaları kaldırdığı gibi mağduriyetlerin giderilmesi için çok çeşitli çalışmalar yaptığını vurgulayan Kahraman, "28 Şubat tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri almıştır. 28 Şubat defterini tamamen kapatacak olan ise sorulmamış hesapların sorulması, giderilmemiş mağduriyetlerin giderilmesidir." ifadelerini kullandı.



Daha sonra parkta, 28 Şubat dönemini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

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