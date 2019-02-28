Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Özkan, mesajında 28 Şubat sürecinin demokratik yönetimle birlikte insanların hak ve özgürlüklerine karşı açık bir saldırı olduğunu belirtti.



28 Şubat dönemi uygulamalarının, insan hak ve özgürlerini yok sayarak kendi halkını yıllarca mağdur ettiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:



"28 Şubat'tan sonraki süreç göstermiştir ki darbeler ve dayatmalar değil, millet iradesi ve demokrasi kazanmıştır. 'Demokrasiye balans ayarı yaptık, 28 Şubat bin yıl devam edecek' diyenler kaybolup gitmişler, millet iradesi ve demokrasi zirve yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardı. 28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."

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