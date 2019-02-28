Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

1 saat önce

- "Postmodern darbe"nin 22. yılı Basın açıklaması Detay görüntüler - AdıyamanADIYAMAN - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Atatürk Bulvarı'nda yapılan basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bildirdi.

- "Postmodern darbe"nin 22. yılı
Basın açıklaması
Detay görüntüler - Adıyaman

ADIYAMAN - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Atatürk Bulvarı'nda yapılan basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Açıklamanın ardından, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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