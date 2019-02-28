Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli iradeye darbe vuran 28 Şubat sürecinin Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli iradeye darbe vuran 28 Şubat sürecinin Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömüldüğünü bildirdi.



Oktay, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.



"Milli iradeye darbe vuran 28 Şubat süreci, Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömülmüştür." ifadesini kullanan Fuat Oktay, demokrasi ve millet iradesine her zaman sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti