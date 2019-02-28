Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli iradeye darbe vuran 28 Şubat sürecinin Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömüldüğünü bildirdi.

Postmodern Darbe
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli iradeye darbe vuran 28 Şubat sürecinin Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömüldüğünü bildirdi.

Oktay, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"Milli iradeye darbe vuran 28 Şubat süreci, Türk milletinin feraseti ve demokrasiye olan inancıyla tarihe gömülmüştür." ifadesini kullanan Fuat Oktay, demokrasi ve millet iradesine her zaman sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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