Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Çankırı'da, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Çankırı'da, 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.



Milli Türk Talebe Birliği İl Temsilcisi Ceyhun Doğan, Karatekin Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat postmodern darbesinin 22'nci yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Çankırı'da bulunun İsmail Hakkı Karadayı isimli okulun da isminin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, "28 Şubat sürecinde rol alıp, henüz mutlak adaleti tatmamış olan siyasiler, ordu mensupları, yargı bürokratları, sermayedarlar ve medya mensupları gününü gün ederken, bugün bu süreçte hakları ve hürriyetleri gasp edilen Müslümanların 22 senedir mağduriyetinin sürüyor olması da hukuk, ahlak ve vicdan ile izah edilemez bir durumdur." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Son Dakika! Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü