Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı nedeniyle açıklama yaptı.



Çınar, yazılı açıklamasında, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin millette derin yaralar bıraktığını belirtti.



Darbenin ülkede çok büyük tahribatlara neden olduğunu kaydeden Çınar, "Demokrasinin rafa kaldırıldığı ve katledildiği bir dönem olarak hafızalarda yer edinen 28 Şubat darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Milletin iradesiyle göreve gelmiş bir hükümet üzerinde vesayet oluşturmak isteyen bu darbecilerin yapmış oldukları tahribat, ülkemizde büyük zararlara neden oldu. 28 Şubat darbesi, siyasi partilerin kapatıldığı, demokrasinin rafa kaldırıldığı, milletimizin en temel haklarından mahrum edildiği kara bir dönem olarak hafızalarda yer almıştır." ifadelerini kullandı.

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