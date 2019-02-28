Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

54 dakika önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Postmodern Darbe
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Çınar, yazılı açıklamasında, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin millette derin yaralar bıraktığını belirtti.

Darbenin ülkede çok büyük tahribatlara neden olduğunu kaydeden Çınar, "Demokrasinin rafa kaldırıldığı ve katledildiği bir dönem olarak hafızalarda yer edinen 28 Şubat darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Milletin iradesiyle göreve gelmiş bir hükümet üzerinde vesayet oluşturmak isteyen bu darbecilerin yapmış oldukları tahribat, ülkemizde büyük zararlara neden oldu. 28 Şubat darbesi, siyasi partilerin kapatıldığı, demokrasinin rafa kaldırıldığı, milletimizin en temel haklarından mahrum edildiği kara bir dönem olarak hafızalarda yer almıştır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Çınar, 28 Şubat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Son Dakika! Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:43:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]