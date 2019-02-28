Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık." dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık." dedi.



Abbas Aydın, beraberindekiler ile Merkez Cami önünde düzenlediği basın açıklamasında, 28 Şubat'ın yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Bin yıl süreceği söylenen darbenin 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerine çöktüğünü ifade eden Aydın, "Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil, korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler." ifadelerini kullandı.



"İlham kaynağı olan bir Türkiye var artık"



İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınların bedel ödediğini ve çok acılar çektiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."



"Bu millet darbelere yol vermez"



AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ise 28 Şubat sürecinde insanlara yapılan hakaret ve zulümlerin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.



Halkın demokrasiye inandığını ve zulme her zaman kafa tutacağını vurgulayan Sayan, "Bin yıl sürecek denilen zulmün millet tarafından nasıl bertaraf ediliğini hepimiz gördük. Bu millet darbelere yol vermez. En son 15 Temmuz'da gördük bu halk demokrasiye inanmıştır." dedi.



Aydın ve Sayan'ın açıklamaları sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde bir süre yürüyüş yapan gruptakiler daha sonra dağıldı.



Yürüyüşe, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, partili yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.



28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sivil toplum örgütleri de darbeye karşı ortak basın açıklaması düzenledi.



Mazlum-Der İl Temsilciliğinde düzenlenen açıklamayı grup adına Yüksel Aslan okudu.



22 yıl geçmesine rağmen halen cezaevinde olan insanlar olduğunu belirten Aslan, 28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesini ve cezaevinde olan insanların derhal serbest bırakılmasını talep etti.



Açıklamaya, Memur-Sen, Diyanet-Sen, Mustazaflar Cemiyeti, İlim Yayma Cemiyeti ve IHH il temsilcilikleri de destek verdi.

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