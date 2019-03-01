Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir." ifadelerini kullandı.



Şentop, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajında, 142 yıllık parlamento ve anayasa, 96 yıllık Cumhuriyet ve 69 yıllık çok partili siyasi hayat tecrübelerinin en karanlık sayfalarını, askeri darbeler ve demokrasi dışı müdahalelerin oluşturduğunu belirten Şentop, "27 Mayıs 1960'ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar varan bu süreç, belli siyasi iktidarları hedef almaktan ziyade milletin bizatihi kendisine yönelen menfur suikastlardır. Apaçık ortadadır ki 28 Şubat darbesi de milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.



Toplumun önemli bir kısmını hedef alan bu darbenin, ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları bakımından Türkiye için ağır neticelere yol açtığına işaret eden Şentop, darbeyi takip eden süreçte yaşanan ekonomik ve siyasi krizin, ülkenin yıllarına mal olduğunu, devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak isteyenler için zemin hazırladığını belirtti. Ancak milletin basireti ve sağduyusunun bu tür bir çatışma beklentisini boşa çıkardığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:



"'28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan milli irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi çeşitli kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. Bu menhus geleneğin son örneği olan 15 Temmuz darbesini planlayan ve milletimizin kanını döküp, istikbaline kasteden FETÖ, millet düşmanları listesinin en başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır.



28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye, gayri milli ve hatta millet düşmanı olan darbecilik geleneğini, bu uğurda bedeller ödemek pahasına aşmıştır. Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı da 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir."

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