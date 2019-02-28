Son Dakika Haberleri: Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı - Diyarbakır

Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı - Diyarbakır

1 saat önce

Bingöl, Diyarbakır ve Batman'da, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Bingöl, Diyarbakır ve Batman'da, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde yapılan basın açıklamasına katılanlar, "28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbedir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir" ve "Unutmadık, unutmayacağız,unutturmayacağız" dövizleri taşıdı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Müzeyyen Kaya, 28 Şubat'ın siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda onarılması güç tahribatlara yol açtığını söyledi.

Demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının irtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına aldıklarını belirten Kaya, "Darbeciler tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatma üzerine kurdular." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:37 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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