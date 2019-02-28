Postmodern Darbe"Nin 22. Yılı - Mazlumder Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Altın

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altın, "28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini, 28 Şubat mahpuslarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altın, "28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini, 28 Şubat mahpuslarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.



Altın, Mithatpaşa'daki şube binasında yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat darbesinin milyonlarca insanın hayatını etkilediğini belirtti.



28 Şubat'ın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen darbeyi yapan bazı askerlerin ceza almadığını belirten Altın, bunun mağdur ve mağdur yakınlarını olumsuz etkilediğini söyledi.



Altın, 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, "28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini, 28 Şubat mahpuslarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bundan sonra ülkemizde darbe istemiyoruz. Darbeler, insanımızın canına, malına mal oluyor. Maddi ve manevi birikimlerimizi bir günde alıp götürüyor." ifadelerini kullandı.

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