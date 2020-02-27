"Postmodern darbe"nin 23. yılı - Son Dakika
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"Postmodern darbe"nin 23. yılı

7 saat önce

28 Şubat Öğrenci Derneği Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir, "Bu anlamda 28 Şubat postmodern darbesi vesayetin en karanlık yüzüdür.

28 Şubat Öğrenci Derneği Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir, "Bu anlamda 28 Şubat postmodern darbesi vesayetin en karanlık yüzüdür." dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde, postmodern darbenin 23. yılı nedeniyle ortak basın açıklaması yapan 33 sivil toplum örgütü adına konuşan Özdemir, nereden ve kimlerden gelirse gelsin darbelere karşı olduklarını söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda vesayetçiler 1. Meşrutiyet'ten 15 Temmuz'a kadar her on yılda bir darbe yaptılar. Ülkemizi sosyal ve ekonomik açıdan çok büyük zararlara uğrattılar. Bu anlamda 28 Şubat postmodern darbesi vesayetin en karanlık yüzüdür. 28 Şubat 1997 yılında Milli Güvenlik Kurulunun aldığı kararlar neticesinde anayasa ve uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak inançlı insanların toplumun her alanından tasfiyesi amaçlanmıştır. Halkın iradesi hiçe sayılarak vesayetçilerin istediği hükümet kurulmuştur. Askerler direkt yönetime el koymak yerine bunu medya üzerinden algı oluşturarak kendi deyimleri ile demokrasiye balans ayarı yapmışlardır."

Özdemir, 28 Şubat darbesinin küresel bir proje olduğunu ifade ederek, "Sadece Türkiye değil, dünyada da küresel haçlı savaşının muhatabı birçok ülkede 28 Şubat yaşanmıştır, yaşanmaya da devam etmektedir. 28 Şubat'ı planlayan sadece askeri yapı değildi, bu darbenin medya, akademi, sivil, bürokrat, sermaye ve siyaset boyutu vardır. O nedenle bu darbeci yapılanmanın her kanadı yargılanmalı ve mahkeme kararlarıyla da darbe olduğu tescillenen 28 Şubat'ın tüm sorumluları adalet önünde hesap vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bin yıl sürmesi planlanan 28 Şubat postmodern darbesinin, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal ortamındaki büyük değişim ile asıl hedefine ulaşamadığını kaydeden Özdemir, "Yarattığı mağduriyetler hala daha devam etmektedir. Amacımız 28 Şubat darbesinin ve tarihe kara bir leke olarak geçen, inancımıza, milli ve manevi değerlerimize karşı yapılan saldırıların ve zulümlerin intikamını almak değil, milletimizin önüne bir daha böyle engeller çıkmaması için geçmişi unutmamak, unutturmamaktır. 28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

Postmodern darbe nin 23. yılı

Aynur Özdemir, 28 Şubat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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