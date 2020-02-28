"Postmodern darbenin" 23. yılı

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi Başkanlığı "28 Şubat postmodern darbesinin" 23. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şubeden yapılan açıklamada, her ne kadar gerek darbe sürecinde yer alan kadrolarla hesaplaşılmış gerekse mağduriyetlerin giderilmesi bakımından çok büyük mesafeler alınsa da kanayan bir tek vicdanın, yükselen bir tek ahın, hesap vermemiş bir tek kişinin dahi kalmamasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Mağduriyetlerin giderilmesinin önemli olduğunun altını çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Şubatçı zihniyet, kadro ve kurumlar eliyle darbe öncesi ve sonrasında üretilen ne kadar mağduriyet varsa giderilmesi, mağduriyeti giderilmemiş tek kişinin dahi kalmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu yönüyle, o dönemde siyasi/brifingli yargı kararlarıyla verilen mahkumiyetler yeniden gözden geçirilmeli, mağduriyetler sonlandırılmalıdır. Bunların yanı sıra, o gün hangi alanda olursa olsun mağduriyet yaşamış kişilerin sesine kulak verilmeli, mağduriyetler tamamen giderilmelidir. Bu ülkenin garantisi millettir. Millet kendi iradesine sahip çıkmayı, darbelere maruz kala kala öğrenmiş, 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak ağır silahlara karşı çıplak elleriyle Türkiye'nin kesintisiz darbe düzenini sona erdirmiştir. Millet, sırtını kendisine dayamayan, meşruiyetini kendinden almayan hiçbir iradeyi meşru görmemiştir, görmeyecektir."