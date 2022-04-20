Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak - Son Dakika
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Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak

20.04.2022 17:10
Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak

Aranjör ve piyanist Scott Bradlee tarafından kurulan müzik grubu Postmodern Jukebox, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Aranjör ve piyanist Scott Bradlee tarafından kurulan müzik grubu Postmodern Jukebox, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Modern müzikleri özellikle caz ve swing gibi farklı türlere uyarlayan topluluk, 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da sahne alacak.

Modern müzik tarihinin unutulmaz örneklerini, geçmişin klasik tarzında yorumlayan topluluğa, her konserinde sürpriz konuklar eşlik ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak - Son Dakika


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