Pota'da Mamak rüzgarı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Semt77 Yalovaspor'u evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 99-92 galibiyetle ayrıldı.



Skorun sürekli el değiştirdiği maçı son ana kadar bırakmayan yeşil-beyazlılar, önemli bir maçı daha geride bırakarak liderlik takibini sürdürdü. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başkanı Ercan Kınacı tribünden izledi.



Son periyotta maçı kopardılar



Maça iyi başlayamayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyodu 14-24 geride tamamladı. İkinci çeyrekte farkı bir sayıya kadar indiren yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 43-44 geride gitti. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakip takım üstünlüğünü korumayı devam ettirerek, bu periyodu da 63-65 önde kapattı. Son periyotta savunma ve hücumda etkisini artıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibinin direncini kırarak sahadan 99-92 galip ayrıldı. Maç sonrası Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, soyunma odasına inerek yeşil-beyazlı basketbolcuları tebrik etti. - ANKARA