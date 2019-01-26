Son Dakika Haberleri: Pota Derbisinde Gülen Fenerbahçe Beko

Pota Derbisinde Gülen Fenerbahçe Beko

1 saat önce

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Duhan KöyiçiBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 5, Rich 5, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 19, Kenan Sipahi 5, Dusan Cantekin 8, Samet Geyik 2, Gibson 5, Benzing 3, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku AlFENERBAHÇE BEKO:...

Pota Derbisinde Gülen Fenerbahçe Beko, System.String[]


SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 5, Rich 5, Erkan Veyseloğlu 2, Burak Can Yıldızlı 4, Buva 19, Kenan Sipahi 5, Dusan Cantekin 8, Samet Geyik 2, Gibson 5, Benzing 3, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 10, Melli 5, Ahmet Düverioğlu 2, Barış Hersek 2, Sinan Güler 10, Sloukas 8, Datome 10, Lauvergne 15, Efe Ergi Tırpancı, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

İLK YARI: 32-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:58 Kaynak: DHA

Mehmet Keseratar, Beşiktaş Spor Kulübü, Fenerbahçe, Beko, Spor
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