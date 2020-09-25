Potada 55. sezon heyecanı başlıyor - Son Dakika

Potada 55. sezon heyecanı başlıyor

İlk olarak 1966 yılında startı verilen Basketbol Süper Ligi'nin 55. sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Potada 55. sezon heyecanı başlıyor, System.String[]

İlk olarak 1966 yılında startı verilen Basketbol Süper Ligi'nin 55. sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonununda ilk hava atışı 26 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile OGM Ormanspor arasında oynanacak maçta yapılacak. 16 takımın yer alacağı ligde normal sezon 26 Nisan 2021'de tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8 sırada bitirecek takımlar play-off'ta mücadele edecek. Son iki sırada olan ekipler ise küme düşecek. Korona virüs pandemi tedbirleri kapsamında sezonun ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu korona virüs salgını nedeniyle tamamlanamadı. Lige 23. hafta oynanan müsabakalardan sonra 19 Mart'ta ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada sezonun devam etmemesine karar verdi. Böylece şampiyon ilan edilmedi ve küme düşme olmadı.

Bu sezona Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka eksi puanla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, gerekli şartları sağlayamadıkları için 3 kulübe 1'er puan silme cezası verdi.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2020-2021 sezonu itibariyle 55. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu oldu. 1978-1979 sezonunda statü değişikliğine gidilerek, ligi ilk beş sırada tamamlayan takımların play-off maçları oynamasına karar verildi. Play-off usulünün ilk şampiyonu da o dönemdeki adıyla Efes Pilsen oldu.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Basketbol Süper Ligi'nin köklü iki kulübü Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan'ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2013 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlılar ise en son 2012 yılında şampiyon oldu. Bu iki takımın son şampiyonluklarında ise başantrenörün Ergin Ataman olması dikkat çekti.

EN ÇOK ŞAMPİYON 14 KEZ İLE ANADOLU EFES

1966-1967 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi adı ile kurulan ligin ilk şampiyonluğunu Altınordu Basketbol Takımı kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım ise 14 kez ile Anadolu Efes. Efes'i 9 şampiyonluk ile Fenerbahçe takip ederken, şu an ligde yer almayan Eczacıbaşı'nın ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve şampiyon olduğu yıllar şöyle:

Anadolu Efes: 14 (1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2019)

Fenerbahçe: 9 (1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018)

Eczacıbaşı: 8 (1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989)

Galatasaray: 5 (1969, 1985, 1986, 1990, 2013)

İTÜ: 5 (1968, 1970, 1971, 1972, 1973)

Ülkerspor: 4 (1995, 1998, 2001, 2006)

Beşiktaş: 2 (1975, 2012)

Tofaş: 2 (1999, 2000)

Pınar Karşıyaka: 2 (1987, 2015)

Altınordu SK: 1 (1967)

Muhafızgücü: 1 (1974)

BAŞANTRENÖR OLARAK EN FAZLA AYDAN SİYAVUŞ ŞAMPİYON OLDU

Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 defa da Anadolu Efes (Efes Pilsen) olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes'in başında olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı ise şöyle:

Yarın

13.00 Fenerbahçe - OGM Ormanspor

15.15 Bursaspor - Beşiktaş

17.30 Galatasaray - Anadolu Efes

27 Eylül Pazar

13.00 Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol

15.15 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

17.30 Büyükçekmece Basketbol - Petkimspor

20.00 Pınar Karşıyaka - Fethiye Belediyespor

7 Ekim Çarşamba

20.00 Türk Telekom - Darüşşafaka

(İHA)

Potada 55. sezon heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Lig, Malcolm Thomas, basketbol, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:44 - Kaynak: İHA

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