Potada Bursa derbisi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede Frutti Extra Bursaspor, bir diğer Bursa temsilcisi TOFAŞ'ı ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası Bursa derbisine sahne olacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5'inci sırada yer alan TOFAŞ, kendisi gibi 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 8'inci sırada bulunan Frutti Extra Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursaspor'un ev sahipliğinde yarın saat 13.00'te oynanacak karşılaşma, pandemi önlemleri gereği seyircisiz oynanacak.