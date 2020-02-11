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Potada çifte şampiyonluk Nazmiye Demirel'den
7 saat önce
Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci olduIsparta'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci oldu
Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçlar nefesleri kesti. Yoğun ilginin olduğu turnuvalarda erkeklerde ve kızlarda Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci oldu. Nazmiye Demirel Orta Okulu, Isparta'yı gruplarda temsil edecek. Erkeklerde ikinci Halıkent Orta Okulu ve üçüncü TED Koleji oldu. Kızlarda ise Mavikent Şehit Göksel Orta Okulu ikinci ve IYAŞ Selçuklu Orta Okulu üçüncü oldu.
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