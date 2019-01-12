Son Dakika Haberleri: Potada Derbi Heyecanı

Potada Derbi Heyecanı

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş yarın derbide karşı karşıya gelecek.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 8 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray, haftaya averajla 6. sırada girdi. Oynadığı maçların 6'sını kazanıp, 7'sini kaybeden Beşiktaş ise averajla 8. sırada haftaya başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş, 91-77'lik skorla kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Beşiktaş, Galatasaray, Spor
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