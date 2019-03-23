Son Dakika Haberleri: Potada Derbi Heyecanı

Potada Derbi Heyecanı

25 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Metro Enerji Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 22 haftada 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, deplasmanda 77-61 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
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