Potada Derbi Heyecanı
25 dakika önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta, derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe
ile Beşiktaş
, Metro Enerji Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 22 haftada 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, deplasmanda 77-61 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:24 Kaynak: AA
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