Potada derbi heyecanı - Son Dakika
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Potada derbi heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

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ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 11 müsabakada 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya lider girdi. Yaptığı maçların 9'unu kazanan ve 2'sini yitiren Fenerbahçe Beko ise averajla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında dün THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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