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Potada derbi heyecanı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile oynadığı maç kural hatası nedeniyle tekrarlanacak Fenerbahçe Beko'nun ise ligde 15 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-80'lik skorla kazanmıştı.

Malcolm Thomas, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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