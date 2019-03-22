Potada Derbi Zamanı

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56 dakika önce
Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında derbide yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında derbide yarın Beşiktaş
'ı konuk edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta
, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem
Spor Salonu'nda Beşiktaş Sompo Japan ile mücadele edecek. Ligde 19 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle sonucunda 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 20 maçta 11 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı ve averajla 5. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 74-72'lik skorla kazanmıştı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Galatasaray 82.05 sayı ortalamasıyla oynarken, Beşiktaş ise 75.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Aaron Malik Harrison 15.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, siyah-beyazlılarda ise Ivan Buka 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: İHA
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