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Potada derbi zamanı

7 saat önce

ING Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yla karşılaşacak.

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ING Baskketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'yla karşılaşacak.

Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetti.

Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Teksüt Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın 4 yenilgisi var. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, Sigorta, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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