Son Dakika Haberleri: Potada derbi zamanı! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...
Son Dakika Spor Potada derbi zamanı! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...

Potada derbi zamanı! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş...

8 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak.

Potada derbi zamanı! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş..., System.String[]

Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi müsabakası saat 15.15'te başlayacak.


Fenerbahçe Beko, ligde ilk 6 maçında 5 galibiyet alırken sadece deplasmanda bir başka derbide Galatasaray Doğa Sigorta'ya kaybetti.


Ligin ilk 6 haftasında Bahçeşehir Koleji ve Teksüt Bandırma'yı mağlup eden Beşiktaş Sompo Sigorta'nın 4 yenilgisi var. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son iki maçtan ise mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:20 
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