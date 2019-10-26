Potada derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 15.15'te Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-lacivertlilerin yenilgisi bulunmazken, sarı-kırmızılılar ise 1 kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 7. sırada yer alırken, ligde yenilgisi bulunmayan sarı-lacivertlilerde averajla 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Eurocup'ta bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet alarak grubunda liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon THY Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 4 haftada Galatasaray 73.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe de 80.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Aaron Malik Harrison 13.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, sarı-lacivertlilerde ise Nando de Colo 16.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(İHA)