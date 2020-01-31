Potada derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Potada derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek - Son Dakika Spor

Potada derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek.

Potada derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray Doğa Sigorta ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 yenmişti.

Galatasaray, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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