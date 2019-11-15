Potada dev kapışma

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Dev maçın bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta konuk ettikleri Spirou'yı 38 sayı farkla mağlup ederek, İzmir'e gelen takımlara, "Burası bizim evimiz ve hiçbir zaman kimse bizi kolay kolay yenemez" mesajı verdiklerini belirten antrenör Ufuk Sarıca, şimdi de Galatasaray'la önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

"Rakibimiz üst sıraları zorlayabilecek gerçekten iyi bir takım" diyen Ufuk Sarıca, "Bu sezon önemli galibiyetler aldılar, Fenerbahçe Beko'yu ve Beşiktaş Sompo'yu yendiler, onlar için önemli galibiyetlerdi. Dolayısıyla bizim için önemli ve zor bir maç ama var olan durumumuzu sürdürüp ileriki günler için avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım Tony Taylor'ın sakatlığı düzelir ve onu da kadroya dahil ederiz. Yine çok güzel bir atmosfer olacaktır, evimizde ailemizin desteğiyle beraber bizim için önemli olan galibiyeti alıp, haftayı 2'de 2 yaparak kapatmak istiyoruz" dedi.

ÖZGÜR SOYLU ANISINA

Karşıyaka yönetimi, 2008 yılında basketbolda Banvit deplasmanına giderken yolda cinayete kurban giden Karşıyaka sevdalısı Özgür Soylu'nun 11'inci ölüm yıl dönümünde alınacak her biletin 10 TL'lik kısmını Soylu'nun ailesine, yeğeninin eğitimi için aktaracak. Ligde ve Avrupa'da katıldığı FIBA Europe Cup'ta lider durumda olan Kaf-Kaf, ligde üst üste 6 galibiyetin ardından ilk yenilgisini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında aldı. Galatasaray ise ligde bu sezon 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Öte yandan, Galatasaray seyircisi güvenlik önlemi nedeniyle yine salona alınmayacak.