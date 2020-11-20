Potada Fethiye'nin rakibi Petkim

Fethiye Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde geçen hafta oynaması gereken Gazianep Basketbol maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fethiye Belediyespor, 7 maçta 2 galibiyet elde etti. Son 3 maçını üst üste kazanan Petkimspor ise 8 haftada 4 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

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