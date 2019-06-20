Son Dakika Haberleri: Potada finalin biletleri tükendi
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Potada finalin biletleri tükendi

41 dakika önce

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.

Potada finalin biletleri tükendi, System.String[]
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.
Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.
Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Beko, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Spor
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