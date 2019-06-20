Potada finalin biletleri tükendi
41 dakika önce
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:57 Kaynak: AA
ile Fenerbahçe Beko
arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi.
Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi.
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