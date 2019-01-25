Son Dakika Haberleri: Potada Galatasaray'a İsim Sponsoru

Potada Galatasaray'a İsim Sponsoru

2 saat önce

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezonun sonuna kadar takımın isminin "Galatasaray Doğa Sigorta" olacağı belirtildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın formasında da Doğa Sigorta'nın reklamının olacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:28 Kaynak: AA

basketbol, Sigorta, Galatasaray, Spor
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