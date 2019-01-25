Potada Galatasaray'a İsim Sponsoru
2 saat önce
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu.
Galatasaray
Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta
oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezonun sonuna kadar takımın isminin "Galatasaray Doğa Sigorta" olacağı belirtildi.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın formasında da Doğa Sigorta'nın reklamının olacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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