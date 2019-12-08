Potada Gemlik'e BUDO desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım şirketi Burulaş bünyesindeki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübü'nün isim sponsoru oldu.



Bursa'da eğitim kurumlarına spor salonları kazandırılması, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, Belediyespor Kulübü bünyesindeki branşlarla Türk sporuna yeni isimlerin kazandırılması gibi çalışmalarla sporu tabana yaymayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek de Gemlik Basketbol Kulübü'ne geldi. Bugüne kadar özellikle deplasman maçları için otobüs desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, son olarak BUDO ile Gemlik Basketbol Kulübü'nün isim sponsoru oldu.



BUDO Gemlik Basketbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki isim sponsorluğu anlaşması Bandırma Kırmızı maçının devre arasında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Kulüp Başkanı Berkay Bulut arasında imzalar atılırken, Bursa Milletvekili Zafer Işık da bu anlamlı günde Gemlikli sporseverleri yalnız bırakmadı. İmza töreninde konuşan Aktaş, "Biz aslında ulaşım desteği veriyorduk. Sponsorlukla alakalı bir şey yapabilir miyiz dediler. Aslında biz bu yılla alakalı planlamamızı yapmıştık. Ama şundan emin olabilirsiniz, biz özellikle salon sporlarının gelişmesi için elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bu sadece Bursa merkez için değil aynı zamanda ilçelerimiz içinde. Biliyorsunuz voleybol Efeler Liginde Büyükşehir Belediyespor'un takımı var. Basketbolda bayanlarda birinci ligde takımımız var. Ama Gemlik Basketbol, Berkay Bulut başkanlığında çok güzel işlere imza atıyor. Ben biliyorum ki 400'den fazla çocuğumuz Gemlik Basketbol çatısı altında basketbolla uğraşıyor, aileler onları takip ediyor. Biz de böyle bir şeye yabancı kalamayız dedik. O gün telefonda anlaştık. ve iki gün sonra Gemlik Basketbol Merkezefendi'yi yendi. Daha sonra sahasında bir galibiyet aldı. Çarşamba günü de Mamak Belediyeyi yendi, yani 3'te 3 yaptı. Hiç şüpheniz olmasın Gemlik Basketbol bugünden itibaren BUDO Gemlik Basketbol olarak yoluna devam edecek ama bugün de yenecek ve 4'te 4 yapacaklar. Eğer çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bizlere" diye konuştu.



Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, isim sponsoru oldukları BUDO Gemlik Basketbol'un Bandırma Kırmızı takımı ile yaptığı karşılaşmayı da baştan sona izledi. Son üç maçında Merkezefendi Belediyesi, Bornova Belediyespor ve Mamak Belediyesi'ni yenen BUDO Gemlik Basketbol, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırma Kırmızı'yı 97-95 yenmeyi başardı. Başkan Aktaş, sporcuların galibiyet sevincine soyunma odasında ortak oldu ve tüm sporcuları tek tek tebrik etti. - BURSA