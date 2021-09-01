Potada Gemlik'e Bursasu desteği - Son Dakika

01 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Potada Gemlik'e Bursasu desteği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal A. Ş., Bursasu markası ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübü'nün isim sponsoru oldu.

Bursa'da eğitim kurumlarına spor salonları kazandırılması, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, Belediyespor Kulübü bünyesindeki branşlarla Türk sporuna yeni isimlerin kazandırılması gibi çalışmalarla sporu tabana yaymayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Basketbol Kulübü'ne desteğini yeni sezonda da sponsorlukla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl BUDO isim sponsorluğuyla destek veren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda Bursasu markası ile Gemlik Basketbol Kulübüne destek olmaya devem edecek.

BUDO Gemlik Basketbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki isim sponsorluğu anlaşması Gemlik ilçe spor salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Kulüp Başkanı Berkay Bulut arasında imzalar atılırken, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de bu anlamlı günde Gemlikli sporseverleri yalnız bırakmadı. İmza töreninde konuşan Başkan Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesi bütçesi 100 milyonları aşan birçok projeye imza attıklarını ancak hiçbir projenin, çocuklara yapılan yatırım kadar kendisini heyecanlandırmadığını söyledi. Yoğun, stresli bir gün geçirmesine rağmen, salondaki altyapı sporcularını görünce bütün yorgunluğunun gittiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bulunduğum her ortamda söylüyorum. Çocuklarımızı mutlaka 1 spor dalı veya bir sanat dalıyla buluşturalım. Onlarla mutlaka ilgilenelim. Çocuklarımızı sporla, sanatla yoğuralım. Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza her zaman destek olduk, tüm imkanlarımızla bundan sonra destek olacağımızın da sözünü veriyorum" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Gemlikli çocukları sporla buluşturan Gemlik Basketbol'a da geçen yıl BUDO markası ile verdikleri desteği bu yıl Bursasu markası ile vereceklerini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'daki 240 spor kulübünde de destek anlamında izlerinin bulunduğunu desteklerinin bundan sonra da süreceğini ifade etti.

Gemlik Basketbol Kulübü'nün kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Bursa Milletvekili Zafer Işık da "Biz çocuklarımızın spor yapabilmelerini adına ciddi gayretler gösterdik. Bu kulüp tüm imkanlarıyla, çocukların hizmetinde değil, çocukların emrindedir. Kulübümüze olan destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik Basketbol Kulüp Başkanı Berkay Bulut ise çocuklara yönelik güzel şeyler yapmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, bu süreçte destekleriyle hep yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bulut, imza töreninin ardından Başkan Aktaş'a, kulüp forması hediye ederken, Başkan Aktaş da törenin ardından yapılan idman maçının başlama atışını yaptı.

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