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Potada haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.


Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 TOFAŞ- Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)


15.15 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)


17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta- Galatasaray Doğa Sigorta (Akatlar)


20.00 Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


2 Şubat Pazar:


13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


15.15 Fenerbahçe Beko- Türk Telekom (Ülker)


17.30 Anadolu Efes-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)


20.00 OGM Ormanspor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Bugün:


16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)


18.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ahmet Cömert)


18.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)


20.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)


Yarın:


13.00 İzmit Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)


14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)


Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


16.30 Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)


18.00 1881 Düzce Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)


Yarın:


14.30 Final Gençlik-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)


15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mamak Belediyespor (Muradiye)


16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kurtdereli)


17.00 Samsunspor- Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)


2 Şubat Pazar:


16.00 Konyaspor- Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)


16.00 Petkimspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)


Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


16.00 Antalya 07 Basketbol-Bosna 34 (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)


18.00 Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)


Yarın:


14.00 Mersin Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Mersin Üniversitesi)


14.00 Bursa Büyükşehir-Nesibe Aydın (Yıldırım Şahin Başol)


15.00 Yalova VİP-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (90. Yıl)


15.00 Emlak Konut- Edremit Belediyesi Gürespor (Complex İstanbul)


16.30 İstanbul Üniversitesi- Urla Belediyespor (Ahmet Cömert)


17.00 1881 Düzce Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak (Kalıcı Konutlar Merkez)

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:32 
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