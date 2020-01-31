Potada haftanın programı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 TOFAŞ- Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)



15.15 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta- Galatasaray Doğa Sigorta (Akatlar)



20.00 Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



2 Şubat Pazar:



13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Fenerbahçe Beko- Türk Telekom (Ülker)



17.30 Anadolu Efes-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)



20.00 OGM Ormanspor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)



18.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ahmet Cömert)



18.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)



20.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)



Yarın:



13.00 İzmit Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)



14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.30 Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)



18.00 1881 Düzce Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)



Yarın:



14.30 Final Gençlik-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mamak Belediyespor (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kurtdereli)



17.00 Samsunspor- Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



2 Şubat Pazar:



16.00 Konyaspor- Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)



16.00 Petkimspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



16.00 Antalya 07 Basketbol-Bosna 34 (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



18.00 Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



Yarın:



14.00 Mersin Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Mersin Üniversitesi)



14.00 Bursa Büyükşehir-Nesibe Aydın (Yıldırım Şahin Başol)



15.00 Yalova VİP-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (90. Yıl)



15.00 Emlak Konut- Edremit Belediyesi Gürespor (Complex İstanbul)



16.30 İstanbul Üniversitesi- Urla Belediyespor (Ahmet Cömert)



17.00 1881 Düzce Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak (Kalıcı Konutlar Merkez)