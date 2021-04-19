Potada iki Egeli'den biri düşecek

ING Basketbol Ligi'nde son viraja girilirken bu sezon lige yükselen Ege ekipleri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Aliağa Petkimspor düşme korkusu yaşıyor. Ligde 27 maçta 6 galibiyeti bulunan OGM Ormanspor'un kurtuluş şansı matematiksel olarak kalmazken, bu hafta oynanacak maçlar sonunda iki Egeli'den biri lige mendil sallayacak. Kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Fethiye Belediyespor, geçen hafta Büyükçekmece'yi yenerek az da olsa umutlandı. Üst üste 6'ncı mağlubiyetini Türk Telekom'a evinde yenilerek alan Petkimspor ise haftalar önce kurtuluşunu ilan edebilecekken kötü gidişle kendi kendini ateşe attı.

Ligde Fethiye Belediyespor 29 maçta 8, Petkimspor 28 maçta 9 galibiyet alırken dananın kuyruğu bu hafta kopacak. Son 2 maçında önce çarşamba günü Darüşşafaka Tekfen, ardından Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşacak Petkim, 1 galibiyet alsa bile matematiksel olarak ligde kalacak. Fethiye ise küme düşmemek için son hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenip ikili averajının iyi olduğu Petkim'in 2'de 0 çekmesini bekleyecek. Fethiye, Afyon'u yenemezse Petkim 2 maçını kaybetse dahi lige tutunacak.