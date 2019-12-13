Potada Kurtuluş Kupası tamamlandı - Son Dakika

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Potada Kurtuluş Kupası tamamlandı

6 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası'nda şampiyonlar belli oldu.

Potada Kurtuluş Kupası tamamlandı, System.String[]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası'nda şampiyonlar belli oldu. 26 okuldan 400'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyonda gençler, ay boyunca parke üzerinde basketbol kıyasıya mücadele etti.


Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Liseler Arası Basketbol Kurtuluş Kupası, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Kupada erkekler kategorisinde şampiyonluk ipini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımı göğüslerken, kızlar kategorisinde ise Özel SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı zirvenin sahibi oldu. İl genelinde liselerde 9. ve 10. sınıflarda eğitim gören öğrencilerle kadrolarını oluşturan 17 erkek, 9 kız okul basketbol takımının mücadelesine sahne olan kupada şampiyonlar, toplamda oynanan 52 müsabakanın ardından belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen klasman hakemlerin düdük çaldığı müsabakalarda centilmenlik temasına da büyük önem verildi. Kupanın fair play ödülünü İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Erkek Basketbol Takımı alırken, organizasyonun umut vaat eden takımı ise İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımı oldu. Kupanın ödül töreninde dev adamlar ve potanın perilerine kuplarını ve branşa özgü sportif malzeme ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Burak Anlatıcı, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ile Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Rahmi Açıkkol takdim etti.


"Genç basketbolcularımızı tebrik ediyorum"


Organizasyonun basketbol branşı özelinde spor adına çok güzel enstantanelerin yaşandığına değinen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, genç basketbolcuları sahaya yansıttıkları oyun ve centilmen tavırlarından dolayı tebrik etti. Organizasyon sonrası açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Ermeydan, "7.Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası'nda basketbol branşı özelinde spor adına çok güzel enstantaneler yaşandı. Tüm basketbolcularımızı sahaya yansıttıkları oyun ve centilmen tavırlarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımız ve değerli hocalarımız, büyük emekler verdiler. Organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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