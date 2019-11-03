Son Dakika Haberleri: Potada lider yoluna namağlup devam ediyor
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Potada lider yoluna namağlup devam ediyor

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom'u 85-66 yenerek yoluna yenilgisiz devam eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Oyuncularımı göstermiş oldukları ciddiyet, konsantrasyon ve gayret için tebrik ediyorum.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom'u 85-66 yenerek yoluna yenilgisiz devam eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Oyuncularımı göstermiş oldukları ciddiyet, konsantrasyon ve gayret için tebrik ediyorum. Bunun devamını ileriki haftalarda da sağlamaya çalışacağız." dedi.

Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Telekom karşısında güzel bir basketbol sergilediklerini ve önemli bir rakibi mağlup ettiklerini söyledi.

Salondaki atmosferin her zamanki gibi müthiş olduğunu aktaran Sarıca, "Ailelerin, çocukların olduğu dopdolu bir salonda oynamak gerçekten müthiş bir duygu." diye konuştu.

Sarıca, ligin 6. haftasında namağlup liderliklerini sürdürmelerinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Telekom gerçekten çok ciddi ve çok tehlikeli bir takım. İlk yarıda yaptığımız müthiş savunma ile onları oyun dışına ittik. Özellikle 3 sayı savunmasında müthiş bir iş çıkardık ve topa müthiş bir baskı yaptık. Bunun sonucunda da ilk yarıda 25 sayılık bir fark yakaladık. Ardından da maçı rolantiye alarak kazanmayı başardık. Oyuncularımı göstermiş oldukları ciddiyet, konsantrasyon ve gayret için tebrik ediyorum. Bunun devamını ileriki haftalarda da sağlamaya çalışacağız."

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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