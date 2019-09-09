Potada milli maçın ardından
1 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmelerine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkını elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:37 Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak Ufuk Sarıca: Elemelerde oynama hakkı kazandığımız için mutluyuz Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti