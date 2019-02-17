Potada Milli Mesai Başlıyor

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Fenerbahçeli Efsane Alex de Souza, Konyaspor Maçını Tribünde Takip Etti

Alex de Souza: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a Karşı Hiçbir Kötü Düşüncem Yok