Son Dakika Haberleri: Potada milliler kritik maça çıkıyor
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Potada milliler kritik maça çıkıyor

1 saat önce

Milliler, 2'nci tura yükselme mücadelesinde yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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Milliler, 2'nci tura yükselme mücadelesinde yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'ndeki karşılaşma TSİ 11.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.


Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu.  Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağladı.


Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.


A Milli Takım, olası yenilgide ise olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.


Günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30'da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.


Yarınki karşılaşmalarla E Grubu mücadelesi tamamlanacak.


3 grupta daha maçlar oynanacak


2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın F, G ve H gruplarındaki mücadeleler yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.


Yarınki karşılaşmaların TSİ programı şöyle:


F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı) 11.00 Brezilya- Karadağ 15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda


G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi) 11.30 Almanya- Ürdün 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi) 10.30 Kanada-Senegal


Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:04 
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