Son Dakika Haberleri: Potada şampiyon Anadolu Efes
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Potada şampiyon Anadolu Efes

1 saat önce

Final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenen Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

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Final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenen Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:58 
Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes, Ekonomi
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