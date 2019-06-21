Potada şampiyon Anadolu Efes
1 saat önce
Final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenen Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:58
Final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko
'yu 89-74 yenen Anadolu Efes
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
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