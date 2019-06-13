Potada Süper Lig'e son bilet
3 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek son takım yarın belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek son takım yarın belirlenecek. Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasında yarın Ankara
'da oynanacak play-off final serisi 5. maçının ardından Süper Lig'e son bileti alacak takım belli olacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00 başlayacak.
İki takım arasında Ankara ve İstanbul
'da oynanan serideki 4 maçta ev sahibi ekipler ikişer maç kazandı. 2-2 eşitliğin bulunduğu seride yarınki maçta rakibine üstünlük kuracak takım Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon mücadele etme hakkını elde edecek.
Sumudica, Gazişehir Gaziantep'i açıkladı
Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü
Sürpriz gelişme! Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı
West Ham United'dan Ozan Kabak hamlesi