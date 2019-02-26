Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da Sahibini Bulacak

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
, yarın Şanlıurfa
'da başlayacak.
11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan takımlar katılacak.
Kupada Fenerbahçe
, Galatasaray
, Beşiktaş
, BOTAŞ, OGM Ormanspor, Çukurova
Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor
ve Mersin
Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek. Organizasyonda çeyrek final maçları yarın, yarı final karşılaşmaları ise 28 Şubat
Perşembe günü yapılacak.
Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi heyecanı yaşanacak.
Kadınlar Türkiye Kupası, 2 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakasının ardından sahibini bulacak.
Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor
15.15 Çukurova Basketbol-Beşiktaş
17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor
19.45 Fenerbahçe-Galatasaray