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Potada yarın derbi günü! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...
6 saat önce
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray Doğa Sigorta ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 yenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:07
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