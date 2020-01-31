Potada yarın derbi günü! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray... - Son Dakika
Son Dakika Spor Potada yarın derbi günü! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray... - Son Dakika Spor

Potada yarın derbi günü! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray...

6 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.

Potada yarın derbi günü! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray..., System.String[]

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.


Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray Doğa Sigorta ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.


Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 yenmişti.


Galatasaray, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:07 
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