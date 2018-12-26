Potadaki Heyecana Sende Ortak Ol!

Zorlu maçın hazırlıklarını baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı parkeden galibiyetle ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da zorlu maç öncesinde sakatlığı devam eden Fırat Töz dışında eksik bulunmuyor.

ÇAYLAN, " TÜM MANİSALILARI SALONA, DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ligde kıyasıya bir mücadele yaşandığını ve bu heyecanın her geçen hafta arttığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, cumartesi günü saat 15.30'da Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacakları Ankara DSİ maçına tüm Manisalıları beklediklerini ifade ederek, " Hedefe ulaşma noktasında özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü çok zor bir maç bizleri bekliyor. Rakibimiz son iki maçta dirençli bir mücadele ortaya koyarak kolay bir lokma olmadığını gösterdi. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza başarılar diliyoruz. İnşallah cumartesi günü salondan galibiyetle ayrılan taraf biz olacağız. Tüm Manisalı basketbol severleri salona, takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KENDİ EVİNDE OYNADIĞI 5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, ligde 11 hafta geride kalırken, kendi sahasında 5 maça çıktı ve bu maçlarda Yalova Belediyespor, Akhisar Belediye ve Selçuklu Basketbol takımını mağlup etmeyi başardı. Potada ki temsilcilimiz kendi evinde karşılaştığı diğer maçlarda ise Artvin Belediye ve OGM Ormanspor'a mağlup oldu.