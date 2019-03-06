Son Dakika Haberleri: Potanın Engelsiz Perileri Yalova'da Kampa Girdi

Potanın Engelsiz Perileri Yalova'da Kampa Girdi

1 saat önce

23-28 Mayıs tarihleri arasında Tayland'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yalova'da kampa girdi.

Potanın Engelsiz Perileri Yalova'da Kampa Girdi, System.String[]
23-28 Mayıs tarihleri arasında Tayland'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yalova'da kampa girdi. Kampta 1 başantrenör, 1 yardımcı antrenör ve 12 sporcu yer aldı.

Yalova Atatürk Spor Salonu'nda başlayan çalışmalar 10 Mart Pazar günü son bulacak. Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Murat Saltan, Yalova'nın milli takıma uğurlu geldiğini dile getirerek, Almanya'da kazandıkları Avrupa üçüncülüğü kadrosunun büyük ölçüde yenilendiğini belirtti.

Dünya Şampiyonası'nda ev sahibi ülke Tayland ve Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, ABD, Avustralya, Japonya, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti mücadele edecek.

Türkiye 25 Yaş Altı Bayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Murat Saltan, "Tayland'daki şampiyonada hedefimiz aslında kürsüye çıkmak değil. Çünkü çok güçlü rakipler var. Başarabilirsek ilk 5'in içerisine girmek istiyoruz. Asıl hedefimiz; bu yaş grubu ve diğer yaş gruplarındaki kız sporcularımızı 3-4 turnuvada tecrübeli hale getirmektir. Şu an 12 sporcuyla kamp yapıyoruz. Seçme kampını zamanımız dar olduğu için yapmadık. Direkt turnuvaya gidecek sporcularımızı milli kampa çağırıp onlarla çalışmalarımızı gerçekleştirmeye karar verdik. Büyük Britanya, ABD, Avustralya, Japonya, Tayland, Türkiye, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti var. 10 Mart'a kadar hazırlıklarımızı Yalova'da en iyi şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Yalova, Spor
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