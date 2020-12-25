Potanın genç yetenekleri hem Kovid-19'u hem de rakiplerini yendi

Türkiye Basketbol 2. Ligi D Grubu'da mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü, takım olarak yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra rakiplerini de bir bir yendi.

Takımın sporcuları, antrenör ve diğer görevliler ekim ayında Kovid-19'a yakalandı. Bazılarının ağır şekilde geçirdiği salgın nedeniyle lige ara veren sporcular, gerekli izolasyon sürecinden sonra koronavirüsü atlatarak sağlıklarına kavuştu.

Erzurum ekibi, bu zorlu süreçten sonra 4 günlük bir antrenmanın ardından çıktıkları ilk lig maçında Ege Sportif karşısında galip ayrıldı.

3'te 3 yaptılar

Daha sonra sırasıyla Saray Belediyespor ve Altınel Spor Kulüplerini mağlup eden potanın genç yetenekleri, Kovid-19'u atlattıktan sonra çıktıkları 3 maçta da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Zafer Çavuşoğlu, AA muhabirine, takımın 2. Lig'de mücadele ettiğini ve üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Ligin devam ettiği dönemde takımın Kovid-19'a yakalandığını belirten Çavuşoğlu, "Bu sezon 2. Lig'de en üst sıraları hedefleyen ve Erzurum'u en iyi şekilde temsil eden bir takımımız var. 1 Eylül'de sezonu açtıktan sonra 50 günlük bir çalışma zamanımız oldu. Çok iyi çalıştık ama 50 günün sonunda maalesef ki tüm dünyanın yaşadığı salgın döneminde biz de Kovid-19'a yakalandık." dedi.

Çavuşoğlu, bazı sporcular gibi kendisinin de bu hastalığı ağır şekilde geçirdiğini ifade ederek, "Bazılarımız 7, bazılarımız 10, ben de dahil olmak üzere bazılarımız ise 17. günün ardından negatife dönebildik. Bazı oyuncularım ve ben bu hastalığı ağır geçirdik. Ondan sonra ligin başlangıcı için çok kısa bir dönem kalmıştı. Yaklaşık 4 günlük antrenmanın ardından maçlarımıza çıkabildik. Daha önce yaptığımız çalışmaların semeresinin gördük ve ondan dolayı maçlarımızı kazandık." diye konuştu.

"Erzurum için yazılacak bir hikayemiz var"

Bir üst lige çıkma hedeflediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sezon başında 'Erzurum için yazılacak bir hikayemiz var' derken bir üst lige çıkmak için göstereceğimiz gayreti hedeflemiştik. Talih mi ya da gerçek mi bilemiyorum bütün takım Kovid-19'a yakalandıktan sonra bu bizim için gerçek bir hikayeye dönüştü. Çünkü bu hastalığı yaşayan takım ya da insanlar çok zor süreçten geçiyor. Özellikle ağır atlatanlar psikolojik ve bedensel olarak çok yıpranıyor. 50 günlük çalışmanın ardından bu hastalığa yakalanan takım 50 günü sıfırlıyor. Bedeniniz o günlerde hiç çalışmamış, hazırlanmamış ve yüklenmemiş düzeye geliyor. Tekrar baştan başlıyorsunuz ve o zaman yaşadıklarınızla baştan bir hikaye yazmaya başlıyorsunuz. O yüzden bu hikaye bizim için çok değerli bir hal aldı."

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle ligde yeni bir döneme girildiğini anlatarak, daha önce bu ligde çalıştıklarını bu yüzden tecrübeli olduklarını aktardı.