Potanın Perileri'nden kötü prova
30 dakika önce
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.
Letonya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:38
ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 23-20 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 46-42 geride gitti. Ay-yıldızlı ekip üçüncü periyodu 67-62 önde tamamlarken, Sırbistan son çeyrekteki mücadelesiyle maçı 75-71 kazandı.
A Milli Takım, Sırbistan ile dün oynadığı hazırlık maçını da 80-46 kaybetmişti.
Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı
AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti
Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na tebrik mesajı